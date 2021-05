Giulia Salemi difende Fariba Tehrani dai provvedimenti all’Isola dei Famosi: lo sfogo via Twitter (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo essere stata concorrente del Gf Vip, Giulia Salemi segue con attenzione le vicende di sua madre Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi. Nel corso della diretta televisiva di ieri, l’influencer ha commentato via Twitter quanto visto nella puntata e alcuni episodi sembrano non esserle andati a genio. In particolare, l’ex vippona non ha gradito la scelta di imporre a sua madre un provvedimento disciplinare e ha criticato il regolamento del reality. Fariba Tehrani infrange il regolamento dell’Isola Durante la puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera, Ilary Blasi ha ammonito Fariba Tehrani per aver infranto il regolamento del reality. La concorrente avrebbe infatti ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo essere stata concorrente del Gf Vip,segue con attenzione le vicende di sua madredei. Nel corso della diretta televisiva di ieri, l’influencer ha commentato viaquanto visto nella puntata e alcuni episodi sembrano non esserle andati a genio. In particolare, l’ex vippona non ha gradito la scelta di imporre a sua madre un provvedimento disciplinare e ha criticato il regolamento del reality.infrange il regolamento dell’Isola Durante la puntata dell’Isola deiandata in onda ieri sera, Ilary Blasi ha ammonitoper aver infranto il regolamento del reality. La concorrente avrebbe infatti ...

Advertising

redazioneiene : Pierpaolo Pretelli si è ritrovato in mezzo alla strada con valigia nel cuore della notte. Ecco come ha reagito allo… - MediasetPlay : Giulia trasforma Paola Di Benedetto nel perfetto stile Salemi tra consigli sulla convivenza e ricordi d'infanzia. U… - redazioneiene : “Sei disposto a dimostrare che ami solo me e che vuoi sposarmi?”. @NicDeDevitiis e @GiuliaSalemi93 hanno messo alla… - 4lezia : Adoro Giulia Salemi che condivide Will, una delle migliori testate giornalistiche online - Laura_3_2_1 : @GiuliaSalemi93 Meriti questo e tanto altro.. #prelemi -