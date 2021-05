Gissi Cisl Scuola | “Le attività del piano estate possono svolgersi anche a settembre Curriculum dello studente classista? No Aiuta a capire il percorso dei ragazzi” INTERVISTA

(Di martedì 18 maggio 2021) I progetti relativi al2021essere svolti, le scuole progettano in autonomia. Il protocollo di sicurezza della maturità sarà chiuso venerdì 21 maggio, salvo clamorosi colpi di scena. E a proposito di maturità, il, una delle innovazioni di quest'anno scolastico, non è assolutamente uno strumento. L'articolo): “Ledel? ...

Advertising

ProDocente : Gissi (Cisl Scuola): “Le attività del piano estate possono svolgersi anche a settembre. Curriculum dello studente c… - orizzontescuola : Gissi (Cisl Scuola): “Le attività del piano estate possono svolgersi anche a settembre. Curriculum dello studente c… - cislscuolafg : Assemblea regionale della Cisl Scuola Puglia con Gissi Maddalena, Segretaria Generale Nazionale Cisl Scuola, Robert… - MaddalenaGissi : RT @orizzontescuola: Gissi (Cisl Scuola): il reclutamento nella scuola rispetta la Costituzione, basta polemiche infondate - MarcG_69 : Gissi (Cisl Scuola): il reclutamento nella scuola rispetta la Costituzione, basta polemiche infondate - Orizzonte S… -

Ultime Notizie dalla rete : Gissi Cisl

Orizzonte Scuola

Sulla stessa lunghezza d'onda si posiziona Maddalena, segretaria generaleScuola : 'È una buona idea organizzare degli open day per far fare i vaccini ai maturandi. Sarebbe utile ...Si muoveranno in tal senso anche le altre regioni? Se lo chiede anche Maddalena, segretaria generale dellaScuola : ' E' una buona idea organizzare degli open day per far fare i vaccini ...Il Lazio punta a vaccinare 500mila studenti entro il 2 giugno, una proposta che piace ai sindacati (che chiedono di replicarla anche altrove) e non solo, mentre il ministero delle Politiche Giovanili ...Circa 500mila gli iscritti. Le regole restano le stesse ma è stata reintrodotta l'ammissione cancellata nel 2020. Se un ragazzo avrà il ...