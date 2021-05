Giro d’Italia 2021, Remco Evenepoel: “Orgoglioso di sfidare Bernal. Gli basta 1’30” prima della crono? Vedremo” (Di martedì 18 maggio 2021) Remco Evenepoel occupa il secondo posto nella classifica generale del Giro d’Italia 2021 con un ritardo di 14” dal colombiano Egan Bernal. Il belga si è distinto durante la prima settimana della Corsa Rosa e dopo dieci tappe è ampiamente in corsa per la conquista del Trofeo Senza Fine. Oggi la carovana osserva il suo primo giorno di riposo e c’è tempo per riflettere su quanto è successo in questa prima parte di gara. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step può tracciare un bilancio assolutamente positivo, anche perché è rientrato a nove mesi di distanza dal terribile infortunio subito al Giro di Lombardia. Il 21enne si sta preparando per l’esigente frazione di domani, che presenta più di 37 km sullo ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021)occupa il secondo posto nella classifica generale delcon un ritardo di 14” dal colombiano Egan. Il belga si è distinto durante lasettimanaCorsa Rosa e dopo dieci tappe è ampiamente in corsa per la conquista del Trofeo Senza Fine. Oggi la carovana osserva il suo primo giorno di riposo e c’è tempo per riflettere su quanto è successo in questaparte di gara. L’alfiereDeceuninck-Quick Step può tracciare un bilancio assolutamente positivo, anche perché è rientrato a nove mesi di distanza dal terribile infortunio subito aldi Lombardia. Il 21enne si sta preparando per l’esigente frazione di domani, che presenta più di 37 km sullo ...

