Giro d'Italia 2021, i tratti in sterrato della Perugia-Montalcino. I corridori adatti e chi potrebbe faticare (Di martedì 18 maggio 2021) Il Giro d'Italia 2021 riprenderà domani con la Perugia-Montalcino di 162 chilometri, la temutissima frazione degli sterrati. Il tracciato della tappa in questione, infatti, prevede ben trentacinque chilometri di sterrato. Il primo tratto, il quale è molto insidioso poiché in discesa, inizia al chilometro 92 e misura novemila metri. Il secondo segmento, invece, è in salita, comincia al chilometro 109, misura 13,5 chilometri e termina in vetta al Passo del Lume Spento. Gli ultimi due tratti in sterrato sono entrambi in salita. Il primo va dal chilometro 136 al chilometro 144, mentre il secondo dal chilometro 148 al chilometro 153. La frazione, del punto di vista altimetrico, inoltre, è assai impegnativa.

