Giro d’Italia 2021, gli azzurri sorprendono nella prima settimana. Bilancio positivo, Bel Paese presente su tutti i terreni (Di martedì 18 maggio 2021) Il Giro d’Italia 2021 è iniziato in modo decisamente positivo per i colori azzurri. I corridori italiani, nelle prime dieci tappe della Corsa Rosa, hanno raccolto, nel complesso, una vittoria, tredici piazzamenti tra i primi tre e trentasei tra i primi dieci. A questi numeri, inoltre, aggiungiamo la presenza di tre atleti nella top-10 della graduatoria generale, vale a dire Giulio Ciccone, Damiano Caruso e Davide Formolo, e i giorni passati in maglia rosa da Filippo Ganna e Alessandro De Marchi. Se dobbiamo trovare una piccola pecca al Giro degli azzurri, possiamo solo sottolineare il fatto che nessuno sprinter nostrano abbia ancora conquistato un successo in volata. D’altro canto, va detto che la concorrenza era assai agguerrita e ora che sia Caleb ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) Ilè iniziato in modo decisamenteper i colori. I corridori italiani, nelle prime dieci tappe della Corsa Rosa, hanno raccolto, nel complesso, una vittoria, tredici piazzamenti tra i primi tre e trentasei tra i primi dieci. A questi numeri, inoltre, aggiungiamo la presenza di tre atletitop-10 della graduatoria generale, vale a dire Giulio Ciccone, Damiano Caruso e Davide Formolo, e i giorni passati in maglia rosa da Filippo Ganna e Alessandro De Marchi. Se dobbiamo trovare una piccola pecca aldegli, possiamo solo sottolineare il fatto che nessuno sprinter nostrano abbia ancora conquistato un successo in volata. D’altro canto, va detto che la concorrenza era assai agguerrita e ora che sia Caleb ...

