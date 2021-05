Giro d’Italia 2021, Giulio Ciccone: “Zoncolan crocevia, Bernal da battere. Avevo in mente le fughe, ma…” (Di martedì 18 maggio 2021) Giulio Ciccone si sta rendendo protagonista di un eccellente Giro d’Italia e sta facendo sognare una Nazione intera. Dopo dieci tappe, infatti, il ciclista abruzzese occupa il quarto posto in classifica generale con un ritardo di 37” dalla maglia rosa indossata dal colombiano Egan Bernal. L’alfiere della Trek Segafredo si trova a 23” dal belgo Remco Evenepoel e a 15” dal russo Aleksandr Vlasov. Il 26enne è dunque pienamente in corsa per il podio della Corsa Rosa e sogna di poter mettere le mani sul Trofeo Senza Fine. Il Camoscio è stato spettacolare nel tappone appenninico di domenica con l’arrivo a Campo Felice, dove riuscì a tenere la ruota di Egan Bernal nel finale sullo sterrato. Oggi il nativo di Chieti può recuperare un po’ di energie durante il giorno di riposo, ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021)si sta rendendo protagonista di un eccellentee sta facendo sognare una Nazione intera. Dopo dieci tappe, infatti, il ciclista abruzzese occupa il quarto posto in classifica generale con un ritardo di 37” dalla maglia rosa indossata dal colombiano Egan. L’alfiere della Trek Segafredo si trova a 23” dal belgo Remco Evenepoel e a 15” dal russo Aleksandr Vlasov. Il 26enne è dunque pienain corsa per il podio della Corsa Rosa e sogna di poter mettere le mani sul Trofeo Senza Fine. Il Camoscio è stato spettacolare nel tappone appenninico di domenica con l’arrivo a Campo Felice, dove riuscì a tenere la ruota di Egannel finale sullo sterrato. Oggi il nativo di Chieti può recuperare un po’ di energie durante il giorno di riposo, ...

