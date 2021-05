Giro d'Italia 2021, 11° tappa Perugia-Montalcino: percorso, orari e altimetria (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo la prima giornata di riposo, inizia la seconda parte del Giro d'Italia 104, quella che avvicinerà la carovana rosa alle tappe di alta montagna. Con il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) in maglia rosa, con un vantaggio di 14” sul belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step), 22” sul russo Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) e 37” sull'Italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), la carovana riparte con l'undicesima tappa da Perugia a Montalcino di 162 km. Il percorso dell'11° tappa L'undicesima tappa del Giro d'Italia 2021, in programma mercoledì 19 maggio, partirà da Perugia e si concluderà a Montalcino (SI) dopo 162 km. È una delle ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo la prima giornata di riposo, inizia la seconda parte deld'104, quella che avvicinerà la carovana rosa alle tappe di alta montagna. Con il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) in maglia rosa, con un vantaggio di 14” sul belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step), 22” sul russo Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) e 37” sull'no Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), la carovana riparte con l'undicesimadadi 162 km. Ildell'11°L'undicesimadeld', in programma mercoledì 19 maggio, partirà dae si concluderà a(SI) dopo 162 km. È una delle ...

