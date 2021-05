Giorgia Meloni, il forte legame con mamma Anna e con la sorella Arianna (Di martedì 18 maggio 2021) Giorgia Meloni è stata protagonista dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone. Per l’occasione, si è raccontata a tutto tondo parlando dei suoi affetti più cari e ha parlato di uno dei momenti più difficili della sua vita, quando ha rotto ogni legame con il padre. mamma Anna è stata senza alcun dubbio il suo punto di riferimento: Giorgia Meloni ha con lei un rapporto splendido, anche se è sempre stata molto severa. “Si concentra soprattutto su quello che non va” – ha ammesso la leader di Fratelli d’Italia, rivelando come la madre sia stata fondamentale nella sua crescita. È stata lei ad incoraggiarla quando, da adolescente, ha sofferto a causa del bullismo. Da bambina cicciottella, la Meloni ... Leggi su dilei (Di martedì 18 maggio 2021)è stata protagonista dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone. Per l’occasione, si è raccontata a tutto tondo parlando dei suoi affetti più cari e ha parlato di uno dei momenti più difficili della sua vita, quando ha rotto ognicon il padre.è stata senza alcun dubbio il suo punto di riferimento:ha con lei un rapporto splendido, anche se è sempre stata molto severa. “Si concentra soprattutto su quello che non va” – ha ammesso la leader di Fratelli d’Italia, rivelando come la madre sia stata fondamentale nella sua crescita. È stata lei ad incoraggiarla quando, da adolescente, ha sofferto a causa del bullismo. Da bambina cicciottella, la...

