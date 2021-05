Giorgetti: per ristorazione “bollettino di guerra”, ma risorgerà (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – La pandemia è il “nemico numero uno” che ha colpito la “prima linea”, cioè i pubblici esercizi. Si è espresso così il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla presentazione del rapporto Fipe-Confcommercio. L’esponente di governo ha parlato di “bollettino di guerra” in relazione ai danni economici causati dall’emergenza sanitaria aggiungendo che è “la testimonianza che tante imprese sono cadute al fronte. Molte sono ferite e devono essere curate e messe nella condizione di poter tornare all’attività”. “La guerra sta forse finendo. Dopo le guerre c’è un momento in cui, in qualche modo, si risorge. C’è un clima che riporta gioia e felicità Credo che questo sia esattamente il settore che ha pagato di più, in prima linea al fronte, ma sarà anche il settore che nel modo giusto, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – La pandemia è il “nemico numero uno” che ha colpito la “prima linea”, cioè i pubblici esercizi. Si è espresso così il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, intervenendo alla presentazione del rapporto Fipe-Confcommercio. L’esponente di governo ha parlato di “di” in relazione ai danni economici causati dall’emergenza sanitaria aggiungendo che è “la testimonianza che tante imprese sono cadute al fronte. Molte sono ferite e devono essere curate e messe nella condizione di poter tornare all’attività”. “Lasta forse finendo. Dopo le guerre c’è un momento in cui, in qualche modo, si risorge. C’è un clima che riporta gioia e felicità Credo che questo sia esattamente il settore che ha pagato di più, in prima linea al fronte, ma sarà anche il settore che nel modo giusto, ...

