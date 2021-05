Gina Lollobrigida | non c’è pace per la diva | beni all’asta a sua insaputa

Leggi su dilei

(Di martedì 18 maggio 2021) Non c’èper. L’intramontabileda tempo è al centro di controversie che riguardano il suo assistente personale, Andrea Piazzolla, già accusato di averla circuita approfittando della sua fiducia per sottrarlee denaro. Adesso, come riportato dal Messaggero, la vicenda ha avuto l’ennesima e imprevista svolta. Piazzolla avrebbe messoalcuni preziosissimidell’attrice romana – tra cui opere d’arte, mobili d’epoca, tappeti e molto altro – per un valore di circa 350mila euro. E tutto adellache, come dichiarato da lei stessa al magistrato, non se ne sarebbe mai separata: “Posseggo molte icone sacre e a queste sono molto affezionata. Mai me ne sarei disfatta, perché ritengo ...