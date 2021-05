Gilles Rocca dopo il confronto con Zorzi all’Isola: cosa pensa oggi (Di martedì 18 maggio 2021) Nella puntata di ieri sera i due si sono chiariti: l'ex naufrago non ha gradito la battuta sulla sua relazione con Miriam L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 18 maggio 2021) Nella puntata di ieri sera i due si sono chiariti: l'ex naufrago non ha gradito la battuta sulla sua relazione con Miriam L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

marvinsroom_6 : Se neanche Gilles Rocca ha superato gli Zorpi dopo otto mesi, chi siamo noi per non fare lo stesso? - CerviPaolo : @IsolaDeiFamosi CARO ANDREA CERIOLI,'ISOLDE E' COME UN VASO'? TU SEI COME UN QUASAR(BUCO NERO GALATTICO) CHE CON LA… - ICapovolto : Il posto di Gilles in Honduras e ora qui.Rocca, visto che hai avuto libertà di parola (che schifo) in studio_isola… - CheDonnait : Gilles Rocca, dopo l'Isola dei Famosi, rompe il silenzio su Tommaso Zorzi e lascia ancora i commenti disattivati.… - ICapovolto : Giù la maschera, Gilles Rocca!Il modo peggiore per emergere dall'anonimato? Mettere il naso in c***i che non riguar… -