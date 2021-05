Giappone | Pil gennaio - marzo - 1 | 3% | annualizzato - 5 | 1%

(Di martedì 18 maggio 2021) Nuova battuta d'arresto per l'economiase, a fronte della diminuzione dei consumi durante il prolungato stato di emergenza, nel corso della pandemia del coronavirus. Per l'intero anno fiscale ...

Tra gennaio e marzo, invece, ilsi è contratto dell'1,3%, dopo un'espansione del 2,8% del trimestre precedente.Tokyo, 18 mag 05:05 - Il prodotto interno lordo delha subito una contrazione dell'1,3 per cento tra gennaio e marzo 2021, rispetto ai precedenti...Nuova battuta d'arresto per l'economia giapponese, a fronte della diminuzione dei consumi durante il prolungato stato di emergenza, nel corso della pandemia del coronavirus. Per l'intero anno fiscale ...Il prodotto interno lordo (Pil) del Giappone ha subito una contrazione dell'1,3 per cento tra gennaio e marzo 2021, rispetto ai ...