Giappone: nel primo trimestre del 2021 il PIL è calato del 1,3% (Di martedì 18 maggio 2021) L’economia del Giappone è in forte calo, si è contratta del 1,3% nei primi tre mesi del 2021 a causa delle restrizioni. Il governo del Premier Suga riporta così la prima batosta dopo che i due precedenti trimestri erano stati molto positivi. Il Giappone, infatti, era una delle economie che più aveva affrontato positivamente la Leggi su periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021) L’economia delè in forte calo, si è contratta del 1,3% nei primi tre mesi dela causa delle restrizioni. Il governo del Premier Suga riporta così la prima batosta dopo che i due precedenti trimestri erano stati molto positivi. Il, infatti, era una delle economie che più aveva affrontato positivamente la

Advertising

ItalyMFA : #VociFarnesina??? #FARNESINAXLEIMPRESE Il focus sul #Giappone ???? dell'Amb. Giorgio Starace. Agroalimentare, tessile… - StellaSirio60 : RT @ItalyMFA: #VociFarnesina??? #FARNESINAXLEIMPRESE Il focus sul #Giappone ???? dell'Amb. Giorgio Starace. Agroalimentare, tessile, #design,… - frankscandiffio : 'I desideri mitici di prostitute libiche Il senso del possesso che fu pre-alessandrino. La tua voce come il coro de… - Bontazzi : @pattrouge Non sono stupito da ciò, purtroppo questo è la normalità nel settore dell'animazione giapponese e anche… - irLemure : RT @No_Miele: la tua voce come il coro delle sirene di Ulisse m' incatena ed è bellissimo perdersi in quest' incantesimo. è bellissimo perd… -