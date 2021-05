Gianluca Scamacca: “Scosso da quello che ha fatto mio padre, con lui solo rapporti saltuari” (Di martedì 18 maggio 2021) “Sono rimasto molto Scosso da tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo. E’ doloroso per me parlarne, ma forse è necessario. Mio padre da molto tempo non vive con mia madre, non sono divorziati solo perché non si sono mai sposati, io sono cresciuto con mia madre e mia sorella. Sono loro la mia famiglia. Con lui abbiamo rapporti solo saltuari. Lo vedo pochissimo. Ma è una storia familiare che preferisco tenere per me. Chiedo rispetto della mia privacy”. Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa, commenta così quanto accaduto ieri a Trigoria, quando il padre del giocatore ha cominciato a prendere a sprangate delle auto minacciando alcune persone presenti, per poi essere tratto in stato di fermo: “Mio ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) “Sono rimasto moltoda tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo. E’ doloroso per me parlarne, ma forse è necessario. Mioda molto tempo non vive con mia madre, non sono divorziatiperché non si sono mai sposati, io sono cresciuto con mia madre e mia sorella. Sono loro la mia famiglia. Con lui abbiamo. Lo vedo pochissimo. Ma è una storia familiare che preferisco tenere per me. Chiedo rispetto della mia privacy”., attaccante del Genoa, commenta così quanto accaduto ieri a Trigoria, quando ildel giocatore ha cominciato a prendere a sprangate delle auto minacciando alcune persone presenti, per poi essere tratto in stato di fermo: “Mio ...

Advertising

Eurosport_IT : Arrestato il padre di Gianluca Scamacca! ?? - sportli26181512 : Scamacca: 'Ho rapporti saltuari con mio padre, non ha a che fare con la mia carriera': Gianluca Scamacca, attaccant… - sportface2016 : #Scamacca: 'Scosso da quello che ha fatto mio padre, con lui ho solo rapporti saltuari' - EnricoAncillott : RT @Latium_Uchiha: +++ Esclusiva +++ Lazio seriamente interessata a Gianluca #Scamacca come vice Immobile. Inzaghi ne apprezza le doti tecn… - sportli26181512 : Scamacca: 'Sono scosso. Con mio padre rapporti saltuari, non fa parte della mia famiglia. Con la carriera non c'ent… -