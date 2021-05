Gianfranco Vissani | “Ho cenato a Milano con il cappotto e dopo un gran mal di pancia Colpa del governo Draghi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) “Asi mangia con ile io esco dal ristorante col mal di”.torna all’attacco contro le misure restrittive stabilite dalper contenere i contagi in questa fase cruciale della gestione della pandemia di Covid e lancia una stoccata al provvedimento, attuato finora, che stabilisce di poter mangiare nei ristoranti soltanto in zona gialla e solo nei tavoli all’aperto. Una scelta, quella dell’esecutivo guidato da Mario, dettata dal fatto che i rischi di contrarre il virus diminuiscono sensibilmente se si è all’aria aperta, come è stato accertato da diversi studi scientifici. Aper girare uno spot, lo chef di Casadi Baschi, in Umbria, dice all’Adnkronos che il suo dolore ...