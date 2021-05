Genova, Bucci e l'esilio forzato da Palazzo Tursi: “Sarò sempre in videocall. E portatemi la bandiera” (Di martedì 18 maggio 2021) Il sindaco costretto a stare a casa dopo la frattura di sei costole, la macchina comunale si riorganizza: "Nessuno è indispensabile, non si può rallentare” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 18 maggio 2021) Il sindaco costretto a stare a casa dopo la frattura di sei costole, la macchina comunale si riorganizza: "Nessuno è indispensabile, non si può rallentare”

