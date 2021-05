«Generazione 56K» | uscita | cast | trama della serie Netflix dei The Jackal

Leggi su gqitalia

(Di martedì 18 maggio 2021)56K non è solo un’espressione per indicare i Millennials, aka laY, o più semplicemente i ragazzi degli anni Novanta (nati negli Ottanta) che sono stati testimoni diretti dell’arrivo di Internet. Adesso è anche il titolo di una nuovaitalianadei The, che davvero sanno commuoversi ascoltando il suono, ormai amarcord,connessione, quando dovevi chiedere alla famiglia di non usare il telefono e passare più tempo ad aspettare il collegamento che a stare online. La stessa56k, oggi, vive tra smartphone, app e fatica a non stare connessa, anche se c’è stato un tempo in cui, appunto, le cose erano molto diversa. Ci hanno pensato i The– che proprio l'anno scorso avevano scherzato con la ...