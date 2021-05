Gelmini spiega che a fine mese ci sarà un’altra verifica per maggiori allentamenti

(Di martedì 18 maggio 2021) Mariastella, ministra per gli Affari regionali, di Forza Italia, commenta sul Corriere della sera l’accordo raggiunto nel governo sulle riaperture graduali. E mentre il collega leghista Giorgetti dice che da Forza Italia si sarebbe aspettato un sostegno più forte su questioni come il coprifuoco allungato, la ministra sposa la linea della gradualità di Draghi e promette che aciuna nuovaper procedere con. «Non mi piace né l’attività di issare bandierine né quella opposta, di indicare vincitori e vinti», diceriferendosi a Salvini. «Abbiamo tutti convenuto sul fatto che la gradualità sia la strada più giusta e di buon senso. I dati molto positivi ci consentono di andare spediti per non ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini spiega

askanews

...di Leolandia Giuseppe Ira che al Giornale: "Riapriamo il 15 giugno. Non vediamo l'ora e siamo già in over booking, la gente ha voglia di divertimento. Mi ha chiamato anche il ministro...Infine, riguardo a piscine e discoteche, i cui gestori sono furibondi,: 'Le discoteche dovranno attendere ancora un po', ma speriamo di farle riaprire presto. Nel decreto Sostegni si ...Un nuovo tagliando al decreto sulle restrizioni Covid entro fine maggio per valutare altre riaperture . E' quanto ha prospettato il ministro ...Il presidente e il vice delle assemblee di Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno incontrato a Roma il ministro Gelmini per stilare un'agenda sulle relazioni tra Governo e assemblee legislative ...