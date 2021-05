Gazzetta | Gattuso libera la Fiorentina | non ci sono le condizioni per accettare la panchina

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 maggio 2021) “Rinonon ha fatto retromarcia con la, piuttosto ha intuito che almeno oggi non cile. Probabilmente molte cose non glipiaciute, non soltanto relative alle strategie di mercato ma a comportamenti, omissioni, atteggiamenti”. Lo scrive ladello Sport, che indica anche la percentuale di possibilità cheoccupi ladellala prossima stagione: è scesa dal 75 al 20%. Fino a qualche giorno fa, la disponibilità del tecnico verso la Viola era totale, anche se sapeva che “i rischi sarebbero stati superiori alle certezze”. Diversi i rebus da risolvere, scrive la rosea: “Un organico da potenziare per almeno quattro o cinque undicesimi, diverse situazioni contrattuali da ...