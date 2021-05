Gazzetta: Allegri al Real ha già un accordo per un biennale da 10 milioni (Di martedì 18 maggio 2021) Non ci sono i presupposti affinché Max Allegri possa sbarcare sulla panchina del Napoli, perché si è già promesso al Real Madrid. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti l’allenatore toscano avrebbe un accordo con Florentino Perez già da gennaio quando Zidane minacciava di lasciare addirittura in corsa i Blancos. Un’intesa per un contratto biennale con opzione per il terzo. Le cifre? In linea con gli standard madridisti: 10 milioni di euro L’accordo c’è dunque, ma l’attuale situazione del Real, che potrebbe ancora sorpassare l’Atletico, lascia tutto in sospeso ancora per un po’ e intanto la Juve aspetta Zidane. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 maggio 2021) Non ci sono i presupposti affinché Maxpossa sbarcare sulla panchina del Napoli, perché si è già promesso alMadrid. Secondo ladello Sport infatti l’allenatore toscano avrebbe uncon Florentino Perez già da gennaio quando Zidane minacciava di lasciare addirittura in corsa i Blancos. Un’intesa per un contrattocon opzione per il terzo. Le cifre? In linea con gli standard madridisti: 10di euro L’c’è dunque, ma l’attuale situazione del, che potrebbe ancora sorpassare l’Atletico, lascia tutto in sospeso ancora per un po’ e intanto la Juve aspetta Zidane. L'articolo ilNapolista.

