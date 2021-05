Gaza-Israele, l’Ungheria blocca la dichiarazione congiunta dell’Ue ostacolando l’intesa per il cessate il fuoco e il rilancio dei negoziati (Di martedì 18 maggio 2021) Nonostante la conversazione tra il segretario di stato Usa Antony Blinken e l’Alto rappresentante della politica estera europea Josep Borrell, le aspettative per la videoconferenza tra i ministri degli esteri dell’Unione europea erano basse. Quando si trattano le questioni di politica estera che non riguardano i rapporti commerciali, le istituzioni di Bruxelles non arrivano mai a grandi risultati, e non poteva essere un dossier complicato come il conflitto israelo-palestinese a segnare un cambio di passo. L’obiettivo del vertice era approvare una dichiarazione congiunta delle 27 Capitali e dare seguito alle dichiarazioni di Borrell che, senza l’appoggio degli Stati membri, è come se parlasse a titolo personale. Il testo non diceva niente di particolare: c’era la condanna al lancio di razzi di Hamas, il riconoscimento del diritto a difendersi di ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021) Nonostante la conversazione tra il segretario di stato Usa Antony Blinken e l’Alto rappresentante della politica estera europea Josep Borrell, le aspettative per la videoconferenza tra i ministri degli esteri dell’Unione europea erano basse. Quando si trattano le questioni di politica estera che non riguardano i rapporti commerciali, le istituzioni di Bruxelles non arrivano mai a grandi risultati, e non poteva essere un dossier complicato come il conflitto israelo-palestinese a segnare un cambio di passo. L’obiettivo del vertice era approvare unadelle 27 Capitali e dare seguito alle dichiarazioni di Borrell che, senza l’appoggio degli Stati membri, è come se parlasse a titolo personale. Il testo non diceva niente di particolare: c’era la condanna al lancio di razzi di Hamas, il riconoscimento del diritto a difendersi di ...

