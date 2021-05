Gaza | Israele autorizza breve riapertura del valico per ragioni umanitarie

(Di martedì 18 maggio 2021) Nell’intento di alleviare la crisi umanitaria ahamente aperto oggi ilcommerciale di Kerem Shalom, da dove si accede al sud della Striscia. Secondo la radio pubblica israeliana Kan, vi sono arrivate cinque autocisterne. Ciascuna di esse conteneva 38 mila litri di combustibile che è stato trasbordato verso il versante palestinese. Ieri la centrale elettrica diaveva avvertito di essere prossima alla sospensione delle attività per la grave penuria di combustibile. Al termine dell’operazione il- che in questi giorni è stato ripetutamente attaccato da mortai e da razzi palestinesi - è stato chiuso di nuovo. Per la prima volta dall’avvio dell’escalation trae Hamas, nella notte non si sono registrate vittime nella Striscia ...

... qualsiasi azione, a prendere qualsiasi iniziativa per arrivare al cessate il fuoco e alla ripresa del negoziato diretto' nel conflitto in Medio Oriente tra. Lo ha detto il segretario ...Qualsiasi sia il calcolo politico, per me, non vale il prezzo di uno solo dei bambini ammazzati a. La rete dei sostenitori di Hamas, persi tratta terroristi, si estende dal Qatar alla ..."In queste ore, nella Palestina occupata donne, uomini, bambini innocenti vengono massacrati con le armi più sofisticate. Vengono demolite abitazioni, viene colpito quello che rimane delle infrastrutt ...La Santa Sede è "impegnata a fare quanto possibile, qualsiasi azione, a prendere qualsiasi iniziativa per arrivare al cessate il fuoco e alla ripresa del negoziato diretto" nel conflitto in Medio Orie ...