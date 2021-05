“Gattuso sconvolto dagli insulti ricevuti | addio alla Fiorentina”

(Di martedì 18 maggio 2021), dato per certo sulla panchina della, ha rifiutato a sorpresa la proposta viola. Due dettagli decisivi per il dietrofront Clamoroso da Firenze: Gennaro, che i rumors davano praticamente già sulla panchina dellala prossima stagione, avrebbe comunicato al ds viola Pradè di non voler più accettare la proposta di Rocco Commisso. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso sconvolto

SerieANews

per il trattamento avuto a Firenze In occasione di Fiorentina - Napoliha trovato un clima ostile che sarebbe arrivato anche a offese, minacce, parole pesanti. Dopo una ...Il mondo del calcio stravolto dal Covid Il vero problema diè stato quello di trovarsi a guidare il Napoli in un momento storico senza precedenti, che ha letteralmenteil mondo del ...L’accordo era fatto: Gattuso aveva dato un ok di massima alla Fiorentina per un contratto di due anni ma all’improvviso sarebbe saltato tutto. Improvviso il dietrofront del tecnico calabrese ma non c’ ...L'arrivo di Mourinho alla Roma ha sconvolto le principali big italiane ed anche il Napoli non è rimasto indenne. Gli azzurri lavorano ormai al post ...