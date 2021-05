Gattuso nel mirino della Juve | ottimo rapporto tra club e l’entourage del tecnico

Advertising

marcellocorbo : @Oscar_Belfiore @Francesclol Domenica molto bene i due centrali, ma lo scarso dinamismo e la insufficiente organizz… - CalcioNapoli24 : - STOCALCIO1 : ?? Secondo @SkySport, nel caso in cui #Inzaghi non dovesse rinnovare con la @OfficialSSLazio, #Gattuso potrebbe anch… - Salvato95551627 : RT @D10sAndrea: #Gattuso andrà via perché così è stato deciso. Gattuso ha meritato qualche critica perché le critiche, a volte, sono giust… - lettore1969 : @AntonioTorino6 @luigixozza999 @Torrenapoli1 Concordo con te, il Napoli ha vinto malgrado gattuso!! Con un allenato… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso nel

Il Napoli Online

Gli avvocati erano già al lavoro per limare i contratti che ora - proprio come quelli che erano già pronti per il rinnovo col Napoli qualche mese fa - finirannocestino.ci tiene a far ...Lo Special One tornaBelpaese dopo 11 anni, nella squadra che all'epoca lottava per la ... Chiudiamo con Napoli e Lazio:lascerà sicuramente gli azzurri per approdare con ogni probabilità ...L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport mette in evidenza l'interesse della Juventus nei confronti di Rino Gattuso. La Juventus è alla ricerca di un ...Gattuso alla Lazio: l'idea di Lotito, per la panchina biancoceleste, se non rinnoverà Inzaghi. Resta comunque vivo l'interesse della Fiorentina.