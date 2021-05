Gasperini, lo juventino che rovinerà la Juve (Di martedì 18 maggio 2021) Prima la finale di Coppa Italia, poi l’ultima di campionato con il Milan: Gasperini, Juventino di formazione, può rovinare la Juve Grugliasco è una piccola cittadina di poco meno di 40000 abitanti in provincia di Torino. Nel borgo c’è un molto attivo Juventus Club che testimonia come Grugliasco sia a forti tinte bianconere. 63 anni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 maggio 2021) Prima la finale di Coppa Italia, poi l’ultima di campionato con il Milan:di formazione, può rovinare laGrugliasco è una piccola cittadina di poco meno di 40000 abitanti in provincia di Torino. Nel borgo c’è un molto attivontus Club che testimonia come Grugliasco sia a forti tinte bianconere. 63 anni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

