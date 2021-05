Galli: 'Questo Milan come il mio a Belgrado: non potevamo sbagliare e...' (Di martedì 18 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Francesco : Questo, insieme ai #Galli e ai #Crisanti (quest'ultimo giustissimamente ribattezzato 'Crisantemo') prima o poi torn… - sportli26181512 : Galli: 'Questo Milan come il mio a Belgrado: non potevamo sbagliare e...': Galli: 'Questo Milan come il mio a Belgr… - alessarno : @Adnkronos Sció sció ciucciuett, ma l’ottimismo questo sconosciuto. Fosse per Galli e Crisanti staremmo ancora in l… - gioman73 : @DoctorSassaroli @fremo03893514 Questo #galli è proprio uno stronzo comunista sessantottino raccomandato - MenoStato : RT @granmartello: Questo signore, che ama le sparate, si chiama Galli Della Loggia Ernesto e rimpiange un bel mondo antico finito da mezzos… -