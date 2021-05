Galli Della Loggia contro lo ius culturae: “La famiglia e la religione contano più di qualche ora di lezione” (Di martedì 18 maggio 2021) L’ambiente familiare e religioso conta più dello “ius culturae”. E’ l’opinione di Ernesto Galli Della Loggia che in un editoriale del Corriere Della Sera torna ad esprimere più di una perplessità sul tema, come più volte aveva fatto in passato. Il Pd e la sinistra ne stanno facendo “bandiera” Della loro agenda politica. Ricordiamo che lo ius culturae è la proposta di dare la cittadinanza italiana agli studenti stranieri che frequentano un ciclo scolastico in Italia. Ma “Le manifestazioni pro palestinesi con slogan che dimenticano la Shoah sono una prova che lo «ius culturae» non ha da solo il valore che gli si vuole attribuire. L’influenza di famiglia e religione – è l’incipit dell’articolo dell’editorialista – ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021) L’ambiente familiare e religioso conta più dello “ius”. E’ l’opinione di Ernestoche in un editoriale del CorriereSera torna ad esprimere più di una perplessità sul tema, come più volte aveva fatto in passato. Il Pd e la sinistra ne stanno facendo “bandiera”loro agenda politica. Ricordiamo che lo iusè la proposta di dare la cittadinanza italiana agli studenti stranieri che frequentano un ciclo scolastico in Italia. Ma “Le manifestazioni pro palestinesi con slogan che dimenticano la Shoah sono una prova che lo «ius» non ha da solo il valore che gli si vuole attribuire. L’influenza di– è l’incipit dell’articolo dell’editorialista – ...

