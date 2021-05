Gaetano Manfredi alza il prezzo: no alla candidatura (per ora) (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLo scorso venerdì aveva confidato ai suoi di essere in campo. Di voler giocare la partita come candidato sindaco di Napoli per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. Di voler essere l’uomo simbolo di questo laboratorio politico che, unico in Italia nelle grandi città, ha prodotto un’alleanza vera tra il partito di Letta e il movimento di Grillo. Per domenica aveva preannunciato una sua mossa per il sì definitivo. Ma, oggi, all’indomani del patto di Posillipo tra Pd e Movimento 5 Stelle, anziché fare il decisivo passo in avanti pronunciando il definitivo sì alla candidatura, l’ex rettore della Federico II Gaetano Manfredi ha preso carta e penna e scritto una lettera nella quale declina l’invito: “No, grazie. Non mi candido”. Nella nota, Manfredi torna a sottolineare i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLo scorso venerdì aveva confidato ai suoi di essere in campo. Di voler giocare la partita come candidato sindaco di Napoli per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. Di voler essere l’uomo simbolo di questo laboratorio politico che, unico in Italia nelle grandi città, ha prodotto un’alleanza vera tra il partito di Letta e il movimento di Grillo. Per domenica aveva preannunciato una sua mossa per il sì definitivo. Ma, oggi, all’indomani del patto di Posillipo tra Pd e Movimento 5 Stelle, anziché fare il decisivo passo in avanti pronunciando il definitivo sì, l’ex rettore della Federico IIha preso carta e penna e scritto una lettera nella quale declina l’invito: “No, grazie. Non mi candido”. Nella nota,torna a sottolineare i ...

