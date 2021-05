“Fuori Dal Coro” , anticipazioni 18 maggio: tra i servizi l’inchiesta sul vaccino Reithera (Di martedì 18 maggio 2021) Nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro” , stasera 18 maggio il programma d’inchiesta condotto da Mario Giordano in onda in prima serata, su Retequattro – ampio spazio sarà dedicato a nuovi casi e agli aggiornamenti sulle vicende già note di occupazioni abusive di case private. “Fuori Dal Coro”, il programma condotto da Mario Giordano ritorna stasera 18 maggio Grazie all’aiuto della trasmissione, che ha acceso i riflettori su questo grande problema, alcuni proprietari sono riusciti a rientrare in possesso delle proprie abitazioni, mentre molti ancora si trovano in seria difficoltà, arrivando a subire persino minacce da parte degli inquilini morosi. Prosegue poi l’inchiesta su Reithera, il vaccino italiano contro il Covid-19 che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Nuovo appuntamento con “dal” , stasera 18il programma d’inchiesta condotto da Mario Giordano in onda in prima serata, su Retequattro – ampio spazio sarà dedicato a nuovi casi e agli aggiornamenti sulle vicende già note di occupazioni abusive di case private. “Dal”, il programma condotto da Mario Giordano ritorna stasera 18Grazie all’aiuto della trasmissione, che ha acceso i riflettori su questo grande problema, alcuni proprietari sono riusciti a rientrare in possesso delle proprie abitazioni, mentre molti ancora si trovano in seria difficoltà, arrivando a subire persino minacce da parte degli inquilini morosi. Prosegue poisu, ilitaliano contro il Covid-19 che ...

