Freuler: “La nuova Coppa Italia non mi piace. Prima tutti contro la Super Lega, ora si escludono in club di Serie C” (Di martedì 18 maggio 2021) Remo Freuler centrocampista dell’Atalanta, al sito ufficiale del club ha parlato del format della nuova Coppa Italia alla vigilia della finale di domani contro la Juventus. Il centrocampista svizzero ha le idee chiare sul nuovo format: “Non mi piace. tutti d’accoro che la Super Lega fosse sbagliata, poi escludono le squadre di C dalla più importante Coppa Nazionale. Così si cancella il sogno dei piccoli, che è motore dello sport. Al traguardo devi arrivare con merito, non per diritto. Spero che qualcuno intervenga”. Foto: Sito Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) Remocentrocampista dell’Atalanta, al sito ufficiale delha parlato del format dellaalla vigilia della finale di domanila Juventus. Il centrocampista svizzero ha le idee chiare sul nuovo format: “Non mid’accoro che lafosse sbagliata, poile squadre di C dalla più importanteNazionale. Così si cancella il sogno dei piccoli, che è motore dello sport. Al traguardo devi arrivare con merito, non per diritto. Spero che qualcuno intervenga”. Foto: Sito Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

