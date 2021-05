Franco Battiato | tutto sulla vita privata | «Mi vanto di non essermi mai innamorato»

(Di martedì 18 maggio 2021)moglie e figli?. L’artista è morto oggi, 18 maggio 2021, nella sua casa di Milo, sulle pendici orientali dell’Etna. “Il maestro” era malato da tempo; aveva 76 anni. Da sempre schivo e riservato circa il suo privato, il cantautore siciliano non ha avuto né moglie né figli. In alcune intervisteaveva speso qualche parola sull’argomento, arrivando a negare l’accusa di misoginia che gli era stata mossa. leggi anche l’articolo —> “E mi piacevadella miamortale…”:, il “Testamento” del Maestromoglie e figli?...

Advertising

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - chetempochefa : “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi… - rtl1025 : ?? Arriva la conferma della famiglia: Franco #Battiato si è spento questa mattina nella sua residenza. I funerali a… - altrogiornorai1 : In apertura a #OggièUnAltroGiorno il ricordo del Maestro Franco #Battiato insieme a: @InArteMorgan @beppenomadi Luc… - JMME1900 : Franco Battiato ??: Centro di Gravità Permanente -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Battiato

Il 18 maggio 2021 si è spento, artista italiano dalle straordinarie doti. Intervistato da La Repubblica, aveva espresso la sua idea della morte e ora le sue parole riecheggiano ancora più forte. Foto: Kikapress ...Basta chiudere gli occhi e ascoltare i testi diper iniziare un viaggio intorno al mondo: alla scoperta di luoghi esotici e abitanti dai tratti suggestivi, per la strade di Pechino e ...Aveva un legame particolare di affetto con la Val Trebbia, il cantautore e regista Franco Battiato, morto oggi, 18 maggio, all'età di 76 anni. La sua scomparsa, nonostante fosse malato da tempo, ha su ...Franco Battiato non è morto, non può morire perché è un artista. Franco, mi hai beccato, io mi metto occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero, anche se sono miope Vorrei riportarvi ...