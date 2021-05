Franco Battiato | stasera su Sky Arte l' omaggio al cantautore appena scomparso

Advertising

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - chetempochefa : “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi… - rtl1025 : ?? Arriva la conferma della famiglia: Franco #Battiato si è spento questa mattina nella sua residenza. I funerali a… - daniferrari80 : È uno di quei giorni in cui Rino Gaetano, Lucio Dalla e Franco Battiato ci stanno cantando sopra la testa. ?? - AgendaConcertsC : Mor Franco Battiato, mestre del pop italià -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Battiato

Di certo però stupisce riscoprire un attacco durissimo e netto ai testi diavanzato da Michela Murgia nel giorno della scomparsa del grande artista siciliano: solo un anno fa in un ...AgenPress . Da siciliano non posso non piangere la scomparsa del compositore. Non amo la retorica, tuttavia, genio e uomo di enorme cultura, ha saputo con armonia unire vette raffinate e poetiche, alla musica pop e alla filosofia di vita siciliana. ...Franco Battiato nel ricordo di amici e colleghi. Nel giorno della morte di Franco Battiato, non è tardato ad arrivare il cordoglio di tutto il mondo dello spettacolo, tra vecchi colleghi e artisti con ...Ogni cosa che fa un artista non resta di sua proprietà, ma ognuno di noi, dopo avere amato la sua arte e averla fusa con un momento della propria vita, se ne appropria di una parte e la ...