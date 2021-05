Franco Battiato morto | musicista | pittore | scrittore | dagli esordi alla parentesi politica | la carriera del cantautore-filosofo

(Di martedì 18 maggio 2021) Se ne è andato in silenzio, senza fare clamore: d'altronde non lo si vedeva sulle scene ormai da tempo, da quando nel 2017 vennero annullati gli ultimi concerti del tour di quell'anno...

Ultime Notizie dalla rete : Franco Battiato

I politici si sono riversati sui social per onorare e salutare con messaggi di cordoglio, morto a 76 anni nella sua abitazione di Milo, nel Catanese. 'Ci la lasciato un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d'autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di ...Il cantautore siciliano è scomparso all'età di 76 anni. Sono tanti gli artisti e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto omaggiare il maestro con un post sui social: 'Indelebile nei ...La morte di Franco Battiato, scomparso oggi all'età di 76 anni, ha gettato nello sconforto i fan dell'artista siciliano che da tempo ...