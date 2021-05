Franco Battiato | l’Italia piange il Maestro

(Di martedì 18 maggio 2021)il, morto a 76 anni. La tristezza ha avvolto il mondo della musica e non solo. Molti i messaggi per ricordare e salutare il cantautore siciliano. “Ci la lasciato un. Uno dei più grandi della canzone d’autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne”, ha scritto il ministro della Cultura, Dario Franceschini. “Non ci sono parole per ricordare chi, con parole e musica, ha emozionato e commosso intere generazioni. Addio”, si legge nel post di Matteo Renzi. “si inchina alla vita, all’opera di. A Dio”, è il ricordo su ...

è andato via per sempre ", questo l'incipit del lungo messaggio che Morgan , al secolo Marco Castoldi, ha scritto su Instagram, dopo aver saputo della morte del cantautore siciliano. " ...Quasi 50 anni di carriera tra musica, cinema, pittura, teatro.è stato tutto. Limitarlo ad una Top10 è criminale, perché non aveva limiti di alcuna sorta, ma immagino chiunque sia legato ad alcuni brani rispetto ad altri. I miei sono questi. 10) ...Addio a Franco Battiato: aveva 76 anni. Il cantautore siciliano era malato da tempo . foto Fabio Ferrari - LaPresse 19 02 2011 Sanremo IM 61mo festival della canzone italiana Quin ...Un grande maestro della musica. Un filosofo. E’ stato anche regista cinematografico e pittore. Ci ha lasciato oggi Franco Battiato all’età di 76 anni. In eredità ci ha lasciato brani che hanno fatto ...