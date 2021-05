Franco Battiato | l' esploratore di ' mondi lontanissimi'

(Di martedì 18 maggio 2021) Tranquilli, tornerà. Non sappiamo ancora quando e in quale forma, ma tornerà. Del resto, volete che uno che stava attento a non calpestare le formiche perché ogni essere vivente si reincarna in un ...

Advertising

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - chetempochefa : “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi… - rtl1025 : ?? Arriva la conferma della famiglia: Franco #Battiato si è spento questa mattina nella sua residenza. I funerali a… - DonGiuseppe9 : Morto un papà se ne fa un altro morto franco Battiato invece no - fatralbottini : RT @lUltimoUomo: Franco Battiato con la maglia della Nazionale cantanti con cui ha collezionato due presenze (dalla pagina Franco Battiato… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Battiato

Il mondo della musica è in lutto per la morte di, cantautore e compositore, musicista, regista e pittore italiano.era nato il 23 marzo 1945 a Riposto, in provincia di Catania. Maestro di tutti i generi musicali, dal rock ..."Perché sei un essere speciale/Ed io, avrò cura di te": scritta per l'album "L'imboscata" del 1996 "La cura" porta la firma di- morto oggi a 76 anni nella sua casa di Milo, in Sicilia - e del filosofo Manlio Sgalambro . È universalmente considerata una canzone che parla d'amore, di dedizione totale, ...«Che c'è da guardare? Non avete mai visto un divano?». Una foto datata 7 novembre 2018 pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale di Franco Battiato per fugare le voci che ..."È una giornata triste e complicata" ci dice Arturo Stàlteri, compositore e amico di Franco Battiato, l'artista scomparso oggi 18 maggio, con cui aveva collaborato da Fleurs in poi e a cui nel ...