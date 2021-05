Franco Battiato, l’addio commosso di Pippo Baudo e altri grandi di musica e spettacolo: “Come Battiato c’era e c’è soltanto Battiato” (Di martedì 18 maggio 2021) È un vuoto incolmabile quello lasciato nel mondo delle arti da Franco Battiato, il cantautore immortale, l’intellettuale affascinato dalla cultura, il visionario filosofo. Tantissime e disparate le personalità che in questo giorno di lutto per l’intero mondo della cultura hanno voluto rivolgere qualche parola al Maestro, tra questi anche Pippo Baudo. Morte di Franco Battiato, l’addio di Pippo Baudo “Franco Battiato è stato un grandissimo artista – ha iniziato così Pippo Baudo, affrontando all’AdnKronos la morte del grande ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 maggio 2021) È un vuoto incolmabile quello lasciato nel mondo delle arti da, il cantautore immortale, l’intellettuale affascinato dalla cultura, il visionario filosofo. Tantissime e disparate le personalità che in questo giorno di lutto per l’intero mondo della cultura hanno voluto rivolgere qualche parola al Maestro, tra questi anche. Morte didiè stato unssimo artista – ha iniziato così, affrontando all’AdnKronos la morte del grande ...

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - chetempochefa : “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi… - chetempochefa : Addio al grande Maestro Franco Battiato, che ci lascia oggi all’età di 76 anni. - RoVincipi : RT @chetempochefa: “Non posso dire di non aver paura della morte. Sto lavorando per essere degno di questo passaggio. Non bisogna avere deb… - Alberto28075665 : RT @dreamombra: Franco Battiato e la liberalizzazione delle droghe leggere. -