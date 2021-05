Franco Battiato | Iva Zanicchi ricorda il Maestro nel giorno della sua morte | “Ho un unico rammarico”

Advertising

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - chetempochefa : “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi… - chetempochefa : Addio al grande Maestro Franco Battiato, che ci lascia oggi all’età di 76 anni. - AntoniettaMelle : RT @robertosaviano: Povera patria schiacciata dagli abusi del potere... Di gente infame, che non sa cos'è il pudore... Tra i governanti qua… - SoniaSuprano3 : RT @vascorossi: 'Le sento più vicine le sacre sinfonie del tempo Con una idea: che siamo esseri immortali Caduti nelle tenebre, destinati a… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Battiato

Un progetto speciale in prima assoluta al Locus, è un omaggio alla musica del Maestro, a 40 anni dall'uscita del disco epocale 'LA VOCE DEL PADRONE', rivisitato da Fabio Cinti. Mentre ...un vuoto incolmabile quello lasciato nel mondo delle arti da, il cantautore immortale , l'intellettuale affascinato dalla cultura, il visionario filosofo. Tantissime e disparate le personalità che in questo giorno di lutto per l'intero mondo ...I funerali di Franco Battiato si terranno domani in tarda mattinata nella chiesetta all'interno della villa del maestro, villa Grazia, la casa di Milo che il cantautore catanese aveva dedicato alla ma ...