Franco Battiato | il fratello Michele racconta gli ultimi giorni del Maestro | “Si è spento lentamente”

(Di martedì 18 maggio 2021)è sempre stato un personaggio misterioso, molto attento a proteggere la sua privacy e la vita privata. Così anche i suoi familiari hanno rispettato questo massimo riserbo neglianni di vita del cantautore siciliano, scomparso oggi – 18 maggio 2021 – all’età di 76 anni. Nel 2019 si era ritirato dalla scena pubblica e si era ritirato nella villa di Milo, alle pendici dell’Etna, circondato fino all’ultimo dall’affetto dei parenti e dei collaboratori più stretti. Sulle reali condizioni di salute del, da mesi, circolavano voci disparate e incontrollate. Ora, a poche ore dalla morte del cantante, a fare chiarezza è stato suo: “Nelle ultime ore non ha capito, non c’era più, per sua fortuna avvolto da un coma profondo…”, ha ...

'Non ha capito, non c'era più, per sua fortuna avvolto da un coma profondo ...'. A raccontare gli ultimi momenti diè il fratello Michele, che insieme alla famiglia e ad alcuni stretti collaboratori, è sempre rimasto accanto al grande artista nella sua casa rifugio di Milo, in provincia di Catania. ...Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori? ": appare facile oggi, giorno triste per la scomparsa di, citare quei passaggi tanto arditi quanto poetici del suo " Centro di gravità permanente ". Eppure il legame così stretto tra arte, musica e spiritualità trova inuno dei ...Dopo la morte di Franco Battiato, spazio alle curiosità sulla sua vita privata. Perché non ha mai avuto moglie e figli, lo ha spiegato ...Molti usurpano un titolo che non appartiene loro e si proclamano “intellettuali”. Franco Battiato lo era veramente. Con quella sottile ironia e distacco che sono caratteristiche tipiche dei veri sapie ...