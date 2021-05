Franco Battiato | il cordoglio della musica italiana | i messaggi di Ligabue e Vasco Rossi | passando per Emma e Tiziano ferro

Leggi su velvetmag

(Di martedì 18 maggio 2021) La morte del Maestroha letteralmente scosso il nostro Paese. Un artista come lui, in grado di scrivere la storiagrazie ad un talento cristallino e ad una continua voglia di sperimentare, non è certamente passato inosservato. Nel giornosua morte, come accade per i più grandi, gli omaggi sono innumerevoli. Difficilmente in effetti troverete una collezione di un appassionato diin cui non è presente almeno uno dei 30 album pubblicati in carriera da. La suaha rappresentato un vero e proprio unicum nel panorama artistico nostrano. A testimonianza di ciò, oggi, possiamo osservare i social letteralmente invasi dagli omaggi. Questi sono provenienti ...