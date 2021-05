Franco Battiato è morto | il Maestro della musica italiana aveva 76 anni

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 18 maggio 2021) Lutto nel mondo. Si è spento, nella sua casa di Milo,. Il– ritiratosi dalle scene ufficialmente a fine 2019 – era malato da tempo e76. Le sue condizioni si erano visibilmente aggravate dopo una caduta che gliprocurato la frattura del femore e del bacino. Non era più apparso in pubblico, mantenendo i contatti con i fan tramite i social. La confermasua morte è stata data dalla famiglia, che ha ringraziato tutti per la vicinanza e l’affetto, inoltre ha fatto sapere che le esequie delsaranno in forma strettamente privata. Assolutamente e del tutto difficile racchiudere...