Franco Battiato | causa della morte | età e carriera del musicista

(Di martedì 18 maggio 2021) Ci ha lasciato il grandissimo cantautore, un artista senza tempo che ha fatto parlare di sé per il suo modo originale di approfondire e combinare insieme stili diversi. Ha iniziato con il pop, negli anni sessanta, poi è passato al rock progressivo e all’avanguardia colta nel decennio seguente. Su Twitter l’#è in tendenza insieme alla Cura, un piccolo omaggio a uno dei maestrimusica italiana. La vita e ladi, all’anagrafe Francesco, nasce il 23 marzo del 1945 in provincia di Catania e dopo aver conseguito la maturità al liceo scientifico, a seguitodel padre si trasferisce a Roma nel 1964 e poi si ...