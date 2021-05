Francia, i convocati per EURO 2020: si rivede Benzema dopo cinque anni (Di martedì 18 maggio 2021) La Francia ha diramato la lista dei convocati per EURO 2020: si rivede Benzema dopo cinque anni e mezzo di assenza La Francia ha diramato la lista dei convocati per EURO 2020. Torna dopo cinque anni e mezzo di assenza Karim Benzema. L’elenco completo del ct Didier Deschamps. Portieri: Lloris (Tottenham), Mandanda (Olympique Marsiglia), Maignan (Lille) Difensori: Pavard (Bayern Monaco), Dubois (Lione), Varane (Real Madrid), Zouma (Chelsea), Kimpembe (PSG), Lenglet (Barcellona), L. Hernandez (Bayern Monaco), Digne (Everton), Koundé (Siviglia). Centrocampisti: Kanté (Chelsea), Pogba ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Laha diramato la lista deiper: sie mezzo di assenza Laha diramato la lista deiper. Tornae mezzo di assenza Karim. L’elenco completo del ct Didier Deschamps. Portieri: Lloris (Tottenham), Mandanda (Olympique Marsiglia), Maignan (Lille) Difensori: Pavard (Bayern Monaco), Dubois (Lione), Varane (Real Madrid), Zouma (Chelsea), Kimpembe (PSG), Lenglet (Barcellona), L. Hernandez (Bayern Monaco), Digne (Everton), Koundé (Siviglia). Centrocampisti: Kanté (Chelsea), Pogba ...

