(Di martedì 18 maggio 2021)è da tempo nel cast diunin qualità di Bona Sorte e lo scorso settembre sarebbe dovuta entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, ma qualcosa alla fine è andato storto. “Perunavevo fatto il casting per caso” – ha confessato al portale SuperGuidaTv – “il mio ex manager mi aveva spinto a provarci e io ho colto la palla al balzo. Inizialmente non eropresa e dopo due mesi mi hanno richiamata. Hanno voluto rivedermi altre due volte e alla fine sonoinserita nel cast. Mi trovo molto bene con tutti tanto cheunè come una famiglia per me”.dal GF Vip, ecco ...

Advertising

StraNotizie : Francesca Brambilla di Avanti un Altro svela perché è stata scartata dal GF Vip di Alfonso Signorini - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato FRANCESCA BRAMBILLA, la Bona Sorte di Avanti un Altro, ecco cosa ci ha raccontato ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Brambilla

... capitanato da Miss Claudia , e i personaggi storici del programma, tra cui il Bonus Daniel Nilsson , lo Iettatore Franco Pistoni , la Bonas Sara Croce , la Bona Sorte, la Regina ...Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto anche il sindaco Efremcon gli agenti della ... era morta sempre in un incidente in moto, avvenuto ad Arcore,Fumagalli, giovane mamma ...La puntata di Avanti un altro! Pure di Sera, in onda domenica 16 maggio, è disponibile in streaming su Mediaset Play Infinity ...Avanti un altro! Paolo Bonolis e Luca Laurenti in diretta su canale5 con la 6a puntata: stasera in sfida Laura Freddi vs Uomo Gatto ...