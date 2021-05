Formazioni ufficiali Chelsea-Leicester | Premier League 2020 2021

(Di martedì 18 maggio 2021) Pochi giorni dopo la finale di FA Cup,tornano ad affrontarsi e lo fanno in occasione della 37^ giornata di. Se in quel caso c’era in palio un trofeo, anche questa volta la posta è piuttosto alta. Una vittoria, infatti, vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions. Al contrario, una sconfitta potrebbe significare dover dire addio alle prime quattro posizioni, vanificando quanto di buono fatto finora. Calcio d’inizio alle ore 21.15 a Stamford Bridge.: Mendy, James, Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell, Mount, Werner, Pulisic.: Schmeichel, Castagne, Fofana, Soyuncu, Albrighton, Ndidi, Tielemans, Thomas, Maddison, Perez, ...

DIRETTA LAZIO TORINO (RISULTATO 0 - 0):, VIA! Eccoci al fischio d'inizio della diretta di Lazio Torino , match di recupero della 25giornata di Serie A: mentre stanno facendo il loro ingresso in campo le...Si gioca finalmente il recupero di Lazio - Torino. Il Benevento di Pippo Inzaghi fa il tipo per la Lazio del fratello Simone. Le. Lazio (3 - 5 - 2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi. All.: Simone Inzaghi. Torino (3 - 5 - 2): ...Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lazio-Torino, recupero della sesta giornata di ritorno di Serie A. Ecco scelte.Si gioca finalmente il recupero di Lazio-Torino. Il Benevento di Pippo Inzaghi fa il tipo per la Lazio del fratello Simone. Le formazioni ufficiali. Lazio (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Rad ...