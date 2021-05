Fondi Lega, il livello politico nell’indagine milanese: Centemero, i commercialisti imputati e quel rapporto basato su “legami leciti e illeciti” (Di martedì 18 maggio 2021) “Controllori” alcuni anche “coperti”, una “comune militanza politica”, naturalmente sotto l’ombrello del nuovo “leader incontrastato” Matteo Salvini, e ancora “rapporti personali strettissimi (…) in parte occultati e dissimulati”. È questa la cornice dentro la quale si consuma “l’intero progetto criminoso” che riguarda l’acquisto di un capannone da parte della fondazione regionale Lombardia Film Commission. I passaggi eloquenti e che portano nel campo della stretta politica leghista l’affare Lfc condotto attraverso un “accordo collusivo” coordinato dagli ex contabili del Carroccio, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, sono contenuti nelle 43 pagine di “note all’udienza” depositate dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal sostituto procuratore Stefano Civardi nel processo con rito abbreviato che vede imputati per peculato e turbata libertà nella scelta del contraente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) “Controllori” alcuni anche “coperti”, una “comune militanza politica”, naturalmente sotto l’ombrello del nuovo “leader incontrastato” Matteo Salvini, e ancora “rapporti personali strettissimi (…) in parte occultati e dissimulati”. È questa la cornice dentro la quale si consuma “l’intero progetto criminoso” che riguarda l’acquisto di un capannone da parte della fondazione regionale Lombardia Film Commission. I passaggi eloquenti e che portano nel campo della stretta politica leghista l’affare Lfc condotto attraverso un “accordo collusivo” coordinato dagli ex contabili del Carroccio, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, sono contenuti nelle 43 pagine di “note all’udienza” depositate dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal sostituto procuratore Stefano Civardi nel processo con rito abbreviato che vedeper peculato e turbata libertà nella scelta del contraente ...

Advertising

peppeprovenzano : Ma che problemi ha @matteosalvinimi con i fondi ????? Prima a Bruxelles era contro #NextGenerationEu, ora in Italia s… - UnfoldingRoma : #ROMA: #Lega , AL FIANCO #OPERATORITURISMO PER TRASPARENZA SU GESTIONI FONDI #Cultura - Lucapag83018036 : RT @La_manina__: Marine #LePen, mentre faceva carriera in politica predicando i benefici dell'uscita dall'euro, si intascava 7 milioni di f… - raveragiuliano : RT @peppeprovenzano: Ma che problemi ha @matteosalvinimi con i fondi ????? Prima a Bruxelles era contro #NextGenerationEu, ora in Italia sabo… - AntonSaviozzi : RT @La_manina__: Marine #LePen, mentre faceva carriera in politica predicando i benefici dell'uscita dall'euro, si intascava 7 milioni di f… -