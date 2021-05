FLAVIO INSINNA: COSÌ È NATO IL RITORNO DEL PRANZO È SERVITO. DON MATTEO? È LA VOLTA BUONA (Di martedì 18 maggio 2021) FLAVIO INSINNA è impegNATO con le ultime puntate stagionali de L’Eredità. Lunedì 7 giugno torna Reazione a Catena. In una lunga intervista spiega come è NATO il RITORNO in tv de Il PRANZO è SERVITO e conferma la sua partecipazione speciale a Don MATTEO 13, come anticipato in esclusiva da BubinoBlog. “L’idea è nata da una chiacchierata amichevole con Marina DoNATO, la moglie di Corrado, durante le prove de La Corrida nel 2011?, svela INSINNA. “Dieci anni dopo abbiamo deciso di proporre l’idea al direttore di Rai1 Stefano Coletta, che a sua VOLTA l’ha inoltrata all’amministratore delegato Fabrizio Salini. Ed eccoci qua”. Il PRANZO è SERVITO sarà la fedele riproposizione ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 18 maggio 2021)è impegcon le ultime puntate stagionali de L’Eredità. Lunedì 7 giugno torna Reazione a Catena. In una lunga intervista spiega come èilin tv de Ile conferma la sua partecipazione speciale a Don13, come anticipato in esclusiva da BubinoBlog. “L’idea è nata da una chiacchierata amichevole con Marina Do, la moglie di Corrado, durante le prove de La Corrida nel 2011?, svela. “Dieci anni dopo abbiamo deciso di proporre l’idea al direttore di Rai1 Stefano Coletta, che a sual’ha inoltrata all’amministratore delegato Fabrizio Salini. Ed eccoci qua”. Ilsarà la fedele riproposizione ...

Advertising

bubinoblog : FLAVIO INSINNA: COSÌ È NATO IL RITORNO DEL PRANZO È SERVITO. DON MATTEO? È LA VOLTA BUONA - Susanna05662273 : RT @ZicaEliana: ' #leredità e il Conduttore @insinnaflavio sono solo per l'AMORE!!!???????????? Questi sono 2 articoli che Apprezzano la Sponta… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @ZicaEliana: ' #leredità e il Conduttore @insinnaflavio sono solo per l'AMORE!!!???????????? Questi sono 2 articoli che Apprezzano la Sponta… - AngelaPecorari : RT @ZicaEliana: ' #leredità e il Conduttore @insinnaflavio sono solo per l'AMORE!!!???????????? Questi sono 2 articoli che Apprezzano la Sponta… - FortunatoBille : RT @ZicaEliana: ' #leredità e il Conduttore @insinnaflavio sono solo per l'AMORE!!!???????????? Questi sono 2 articoli che Apprezzano la Sponta… -