Fiumicino, strisce pedonali arcobaleno contro l'omofobia. L'ultimo delirio del "signor Cirinnà" (Di martedì 18 maggio 2021) L'intenzione è buona, l'effetto ridicolo e non privo di insidie. Parliamo delle strisce pedonali ridipinte con i colori dell'arcobaleno davanti al municipio di Fiumicino in onore della Giornata mondiale contro l'omofobia. Un'idea di cui è particolarmente fiero il sindaco Esterino Montino, una vita per la sinistra e nella sinistra, nonché marito di Monica Cirinnà, la paladina delle unioni gay. Nozze – le terze per Montino – laicamente benedette da Massimo D'Alema in persona. Al centrodestra che, con qualche ragione, gli ha rinfacciato di aver gestito come uno spazio privato un'area pubblica, il primo cittadino ha reagito come neanche il Peppone dei tempi eroici avrebbe osato fare. Il sindaco Montino è il marito dell'esponente Pd «Chi arriva a Fiumicino ...

