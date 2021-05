Fisco | la Ue presenta il piano d’azione per tassare le multinazionali ma si dà tempo fino al 2023 Gentiloni | “L’elusione ci costa fino da 35 a 70 miliardi l’anno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) La pandemia lascerà come eredità ai Paesi Ue “finanze pubbliche in difficoltà e accresciute necessità di investimenti pubblici, anche per rafforzare i servizi sanitari, e privati. E gli Stati membri avranno bisogno di flussi di entrate stabili per affrontare questi imperativi. Ma oggi perdono decine didi euro ogni anno a causa della frode, dell’evasione e delfiscale”. Il commissario europeo all’Economia Paoloha spiegato così, in conferenza stampa a Bruxelles, le motivazioni che stanno alla base deldella Commissione per avere una tassazione “adatta al XXI secolo”. La comunicazioneta martedì prevede entro ilun nuovo quadro fiscale comune sulla tassazione societaria con una ripartizione equa tra i Paesi Ue per combattere ...