Finto sondaggio su vaccino Pfizer ruba dati e soldi agli utenti: come funziona e come difendersi (Di martedì 18 maggio 2021) Un falso sondaggio via e-mail sui vaccini, in particolare su quello Pfizer, sottrae agli utenti denaro e dati personale. L’allarme è stato lanciato dalla società di sicurezza Bitdefender, che descrive la dinamica della nuova truffa: si riceve una e-mail fasulla che invita a partecipare ad un questionario per fornire la propria opinione sul vaccino Pfizer e che promette di regalare una carta regalo fino a 100 dollari. In realtà, se si cade in trappola, gli hackers sono in grado di rubare denaro e informazioni personali agli utenti. I destinatari che aderiscono al sondaggio fasullo cliccano sulla scritta “Inizia il sondaggio ora” e vengono portati ad un Url sospetto, dove viene offerto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) Un falsovia e-mail sui vaccini, in particolare su quello, sottraedenaro epersonale. L’allarme è stato lanciato dalla società di sicurezza Bitdefender, che descrive la dinamica della nuova truffa: si riceve una e-mail fasulla che invita a partecipare ad un questionario per fornire la propria opinione sule che promette di regalare una carta regalo fino a 100 dollari. In realtà, se si cade in trappola, gli hackers sono in grado dire denaro e informazioni personali. I destinatari che aderiscono alfasullo cliccano sulla scritta “Inizia ilora” e vengono portati ad un Url sospetto, dove viene offerto ...

