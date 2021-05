Fininvest esce da Mediobanca, venduto il suo 2 per cento (Di martedì 18 maggio 2021) Fininvest ha venduto il suo 2 per cento ed esce da Mediobanca. Unicredit ha acquistato l’intera partecipazione per un’operazione da 174 milioni di euro. Fininvest esce da Mediobanca dopo aver ceduto il suo 2% che passa per Unicredit. La notizia è stata raccolta e rilanciata dall’Ansa. Finivest ha comunicato di aver proceduto con la cessione per ribilanciamento e razionalizzazione del proprio portafoglio in investimenti finanziari. Unicredit invece avrebbe agito da intermediaria nell’operazione e resta quindi da capire dove possa andare a finire questo 2% acquisito. Fininvest cede il 2 per cento di Mediobanca. La partecipazione passa per Unicredit La notizia fa rumore in quanto con ... Leggi su newsmondo (Di martedì 18 maggio 2021)hail suo 2 peredda. Unicredit ha acquistato l’intera partecipazione per un’operazione da 174 milioni di euro.dadopo aver ceduto il suo 2% che passa per Unicredit. La notizia è stata raccolta e rilanciata dall’Ansa. Finivest ha comunicato di aver proceduto con la cessione per ribilanciamento e razionalizzazione del proprio portafoglio in investimenti finanziari. Unicredit invece avrebbe agito da intermediaria nell’operazione e resta quindi da capire dove possa andare a finire questo 2% acquisito.cede il 2 perdi. La partecipazione passa per Unicredit La notizia fa rumore in quanto con ...

